Dalle macerie di Bologna è nato il Napoli del futuro? C'è una sensazione

vedi letture

Il nuovo sistema di gioco potrebbe essere quello definitivo, sebbene sia stato figlio dell'emergenza. E il merito è di Antonio Conte. Aveva ragione Aurelio De Laurentiis, dunque. Due volte, scrive il Corriere dello Sport: "La prima sulla forza del Napoli, la seconda sul condottiero che ha in panchina, il vero segreto di questo gruppo. La qualificazione contro il Cagliari tiene Conte in corsa ovunque, su quattro fronti.

Il merito principale è dell'allenatore, che è riuscito nella difficoltà a dare una svolta alla stagione. Con un'intuizione che rischia di aver fatto nascere dalle macerie di Bologna il Napoli del presente e del futuro. La squadra dà l'impressione di avere nelle corde il nuovo assetto tattico, plasmato nell'emergenza totale e con sei assenti di spessore".