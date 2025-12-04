Juventus decimata al Maradona: Spalletti valuta il cambio modulo
La Juventus arriverà domenica al Maradona in piena emergenza, con sei assenti per infortunio: Vlahovic, Gatti, Bremer, Rugani, Pinsoglio e Milik. Almeno tre di loro sono titolari, situazione che obbliga Spalletti a reinventare la squadra in chiave anti-Napoli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta di una possibile soluzione di emergenza.
La difesa a tre è complicata da schierare, restano disponibili Kalulu, Kelly e Koopmeiners, con Cabal unica alternativa. Da qui la possibile accelerazione verso una difesa a quattro: coppia centrale Kelly-Koopmeiners e Kalulu, Cambiaso o Cabal adattati da terzini, con McKennie pronto a fungere da jolly.
Prossima partita
07 dic 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Juventus
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
