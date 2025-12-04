Juventus decimata al Maradona: Spalletti valuta il cambio modulo

vedi letture

La Juventus arriverà domenica al Maradona in piena emergenza, con sei assenti per infortunio: Vlahovic, Gatti, Bremer, Rugani, Pinsoglio e Milik. Almeno tre di loro sono titolari, situazione che obbliga Spalletti a reinventare la squadra in chiave anti-Napoli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta di una possibile soluzione di emergenza.

La difesa a tre è complicata da schierare, restano disponibili Kalulu, Kelly e Koopmeiners, con Cabal unica alternativa. Da qui la possibile accelerazione verso una difesa a quattro: coppia centrale Kelly-Koopmeiners e Kalulu, Cambiaso o Cabal adattati da terzini, con McKennie pronto a fungere da jolly.