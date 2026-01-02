Infortunio De Bruyne, c'è la data del rientro in Italia: i tempi di recupero
Per Kevin De Bruyne, anche lui ko come Lukaku ma a fine ottobre e poi dopo ha scelto la strada dell'operazione, è quasi giunto il momento di rientrare alla base: a metà gennaio farà i bagagli e tornerà al centro sportivo di Castel Volturno, dove inizierà la riatletizzazione. Lo stesso iter seguito da Lukaku, insomma, con la speranza che la strada del suo ritorno in campo possa essere più agevole. Anche De Bruyne, tra l’altro, ha messo il Mondiale americano nel mirino: la fase finale della stagione con Napoli sarà fondamentale anche in ottica nazionale. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.
