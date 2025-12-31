Cambiano le strategie sul mercato? Il Mattino: "Conte vorrebbe un esterno d'attacco"

Arriva il mercato, che prevederà diversi addii in casa Napoli. A fare il punto sulle uscite è l'edizione odierna de Il Mattino: "Sulla lista dei partenti ci sono i soliti nomi: Marianucci (la Cremonese, affrontata domenica, è una possibilità ma serve intavolare una trattativa per il prestito), Ambrosino, con Genoa e Parma che guardano a Vergara con interesse. Ovviamente anche per loro si parla di prestito.

Ma anche Mazzocchi resta una pedina che può muoversi nello scacchiere per fare posto a un nuovo esterno. A proposito, ben oltre la ricerca del centrocampista, Conte non direbbe no a un rinforzo in quella zona di campo. Un elemento capace di dare una mano a Lang, Politano e Neres, rafforzando la batteria degli esterni offensivi e soprattutto “liberando” Elmas, permettendogli di operare maggiormente da centrocampista".