Conte si fida degli eroi di Riyadh: la probabile formazione con la Lazio

Squadra che vince non si cambia neppure a Roma. Domenica dovrebbero ritrovarsi tutti in campo: la ripresa è fissata per oggi dopo la pausa di ieri, ci sono altri due giorni di riflessioni ma la strada sembra tracciata.

Il Napoli potrebbe presentarsi a Roma con la stessa formazione dello Zini, ovvero con Di Lorenzo-Rrahmani-Juan Jesus davanti a Milinkovic-Savic, con Politano e Spinazzola esterni, con McTominay accanto a Lobotka e con Elmas e Neres dietro Hojlund, in gran forma e pronto a ripetersi. Si ripartirà dal 3-4-2-1, quindi, in attesa del recupero degli infortunati, soprattutto dei centrocampisti e dunque di Gilmour e Anguissa che proprio nelle prossime settimane dovrebbero tornare a disposizione di Conte. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.