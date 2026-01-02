Lukaku ko e Lucca non convince, Gazzetta: "Idea a sorpresa oltre Hojlund"

Idea a sorpresa in attacco con Lukaku ancora ko e Lucca che non convince. Resta il solo Hojlund come riferimento offensivo ma qualcosa potrebbe cambiare con i tanti impegni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Ma qualcosa deve (dovrebbe) pur succedere nel breve giro, perché il Napoli metterà assieme e in fila una dietro l’altra nove partite sino al primo febbraio, si giocherà una fettina o una fettona per lo scudetto e pure la qualificazione in Champions League: Hojlund è una specie di stacanovista dei giorni nostri, avendo saltato nelle ultime tredici (incluse le coppe), spiccioli di partite.

E pensare di lasciarlo da solo lì davanti in questo tour de force significa metterlo a rischio di usura. L’unico che ha dimostrato di saper fare il centravanti, nel tempo, è stato David Neres, falso nueve per qualche notte ma rielaborato seconda punta alle spalle del danese: il pericolo di trovarsi con una squadra insospettabilmente corta si percepisce".