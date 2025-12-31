Buone notizie per Conte: per la Lazio recupera due difensori
Buone notizie per Antonio Conte, che in vista della Lazio dovrebbe recuperare Mathias Olivera e Sam Beukema. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica: "A Cremona tre giorni fa la situazione era molto critica, con il picco di sette giocatori lasciati a casa. Ma per la trasferta di domenica a Roma si intravede un raggio di luce. Ci sono infatti buone possibilità di rivedere in gruppo due azzurri: Sam Beukema e Mathias Olivera, che erano finiti entrambi ko durante il blitz in Arabia Saudita della Supercoppa Italiana.
Il difensore olandese e il suo collega uruguaiano avevano fatto nella sostanza i turisti a Riad, limitandosi loro malgrado a fare il tifo per i compagni nella semifinale contro il Milan e nella finalissima contro il Bologna. Non si trattava però di infortuni seri e già nell’allenamento di ieri a Castel Volturno sono arrivati dei segnali rassicuranti per Conte, che a partire dalla sfida contro la Lazio potrà dunque concedersi di nuovo il lusso di qualche rotazione nel reparto arretrato del Napoli".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lazio
|Napoli
