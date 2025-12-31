Mainoo sullo sfondo: tutte le difficoltà dell'operazione

Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, resta un obiettivo concreto per il Napoli in vista del mercato di gennaio, come riportato da Tuttosport. Il profilo del classe 2005 è da tempo sul taccuino della dirigenza azzurra: piace per qualità e prospettiva e non occuperebbe slot in lista. Il nodo principale riguarda però le condizioni dell’operazione.

L’entourage del giocatore chiede garanzie precise sul minutaggio, ritenute indispensabili per valutare un trasferimento. Il Napoli, dal canto suo, sarebbe orientato verso la formula del prestito secco, in linea con una strategia di mercato improntata al saldo zero. Diversa la posizione dei Red Devils, disposti a trattare soltanto in presenza di un obbligo di riscatto. Le distanze, al momento, restano significative.