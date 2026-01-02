Repubblica: "2026 deve essere anno di svolta tra stadio e centro sportivo?"

vedi letture

Comincia il 2026 che per il Napoli può essere non solo l'anno di altri eventuali successi ma anche di svolta per la questione strutture. Lo scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola. "L’anno che è appena iniziato deve essere quello della svolta, perché il momento di grazie del Napoli ha bisogno per continuare di basi più solide. Non bastano gli introiti di diritti tv e Champions per primeggiare e il blocco parziale del mercato di gennaio rappresenta un campanello d’allarme. Di qui la necessità urgente di mettere al sicuro i conti con gli investimenti strutturali per stadio e centro sportivo: unica garanzia di permanenza ad alti livelli.

Per questo il 2026 non può essere solo l’anno dello storico centenario del Napoli, ma viceversa quello in cui il club azzurro deve decidere che cosa intende fare da grande: in campo e fuori".