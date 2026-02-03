Infortunio De Bruyne, ottimismo sul recupero: la previsione sul rientro
Aggiornamenti sull'infortunio di Kevin De Bruyne e in modo particolare sui tempi di recupero del belga. Ne parla il quotidiano Il Mattino oggi in edicola. Il centrocampista belga, ai box dopo l'infortunio di ottobre e la conseguente operazione, lavora per il rientro in campo. Secondo il quotidiano, il rientro dell'ex City è previsto per il mese di marzo e resta l'ottimismo per il suo percorso di recupero.
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro