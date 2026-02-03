Infortunio De Bruyne, ottimismo sul recupero: la previsione sul rientro

Aggiornamenti sull'infortunio di Kevin De Bruyne e in modo particolare sui tempi di recupero del belga. Ne parla il quotidiano Il Mattino oggi in edicola. Il centrocampista belga, ai box dopo l'infortunio di ottobre e la conseguente operazione, lavora per il rientro in campo. Secondo il quotidiano, il rientro dell'ex City è previsto per il mese di marzo e resta l'ottimismo per il suo percorso di recupero.

