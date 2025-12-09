Infortunio Leao, da Milano: "Quasi impossibile vederlo col Napoli a Riyad"

Rafael Leao ko contro il Torino. Possibile assenza anche per la gara del 18 dicembre in Supercoppa in semifinale contro il Napoli a Riyad. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Oggi esami e attesa per l'esito, ma appare dunque improbabile vederlo subito in campo tra meno di dieci giorni.

Marco Landucci, vice di Max Allegri, aveva anche parlato a Sky Sport al termine di Torino-Milan 2-3. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria in rimonta dei rossoneri. Pulisic è un campione? Come sta Leao? “Leao farà domattina gli esami, un fastidio all’adduttore. Speriamo non sia niente di grave. Fino a domani non sappiamo niente. Pulisic è un giocatore forte. Nello spogliatoio è molto tranquillo, ma in campo ha una cattiveria sana, vuole fare gol. È un cecchino, anche oggi ha fatto due tiri e due gol. È un giocatore forte”.