Infortunio Olivera, ecco quanto resterà fuori e le scelte di Conte

Altro infortunio in casa Napoli. Si ferma Olivera che durante l’allenamento di giovedì aveva rimediato un risentimento muscolare, ieri gli esami hanno fornito la diagnosi: lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba sinistra. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, starà fuori per poco più di un mese.

L’obiettivo è recuperarlo per il big-match contro l’Inter di inizio marzo. Toccherà a Spinazzola muoversi sulla fascia sinistra come accadde contro il Verona anche se per Conte l’ex Roma rappresenta una soluzione più performante con meno campo da coprire, giocando nel tridente d’attacco. Si fa di necessità virtù, l’alternativa è Mazzocchi ma Conte l’ha schierato soprattutto a destra, sottolinea il quotidiano.