Infortunio Osimhen, Tuttosport: c'è l'ipotesi che si riveda a febbraio in campo col Napoli

Victor Osimhen potrebbe rivedersi direttamente nel mese di febbraio in campo con la maglia del Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Prima sconfitta in campionato per il Napoli, ma soprattutto il forte rischio di perdere Victor Osimhen fino a febbraio 2022 a causa dell'infortunio patito ieri sera e della Coppa d’Africa in programma a gennaio.

[...] Per la punta un brutto ko, per il Napoli un guaio enorme visto che il nigeriano dovrà rimanere probabilmente fermo ai box un mese, dunque fino alla fine del 2021 saltando così le partite con Spartak Mosca, Lazio, Sassuolo, Atalanta, Leicester, Empoli, Milan e Spezia. L’11 gennaio inizierà poi la Coppa d’Africa della Nigeria, impegnata contro l’Egitto, dunque Osimhen, se sarà recuperato, sarà con la sua nazionale, perdendo così Juve-Napoli in calendario alla Befana"-