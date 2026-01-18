Infortunio Rrahmani, c'è una buona notizia: esami d'urgenza a Castel Volturno
Il Napoli incrocia le dita per Amir Rrahmani dopo l’uscita forzata contro il Sassuolo. Il difensore kosovaro ha lasciato il campo toccandosi con insistenza il muscolo posteriore della coscia sinistra, alimentando l’ansia in vista della trasferta di Champions a Copenaghen.
Secondo Il Mattino, la buona notizia è che non si tratta di una ricaduta: l’infortunio non riguarda il bicipite femorale destro che lo aveva fermato mesi fa. Questa mattina Rrahmani si sottoporrà a esami strumentali a Castel Volturno per chiarire l’entità del problema e capire se potrà essere convocato per la gara europea. Il verdetto è atteso a breve.
