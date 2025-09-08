Infortunio Rrahmani: salterà almeno queste tre gare

Quante gare salterà Amir Rrahmani per l'infortunio muscolare rimediato con la sua nazionale? In attesa degli esami che daranno maggiori garanzie sui tempi di recupero, sull'edizione odierna di Repubblica è presenta una possibile previsione delle gare che sicuramente il difensore centrale sarà costretto a saltare

"Ieri sera Rrahmani è rientrato a Napoli dopo il problema muscolare al flessore accusato nel corso di Svizzera-Kosovo. La nazionale gli ha concesso il ritorno anticipato ( stasera non giocherà ovviamente la sfida con la Svezia) dopo i primi esami realizzati con lo staff del Kosovo. Li ripeterà in giornata con l’equipe medica azzurra guidata da Raffaele Canonico e ci sarà chiarezza definitiva sui tempi di recupero. Rrahmani di sicuro salterà Fiorentina, City e Pisa, poi si vedrà".