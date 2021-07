Insigne da 8 per la Gazzetta: "Gol e partita mostruosa finché i polmoni scoppiano"

Lorenzo Insigne, tra i migliori dell'Italia contro il Belgio, viene premiato con l'8 dalla Gazzetta dello Sport nelle pagelle: "Una partita mostruosa, un gol da impazzire, trascinatore per oltre un'ora finché i polmoni scoppiano. I belgi proprio non sanno come fermarlo", il giudizio del quotidiano. Da 8 anche Mancini, Spinazzola, Jorginho, Verratti e Chiellini.