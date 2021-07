Insigne è il dj di una Nazionale neomelodica: tutte le 'hit' che hanno travolto i compagni

Lorenzo Insigne non è solo l'esterno offensivo di sinistra della Nazionale. Fuori dal campo, fa anche da dj. E' sempre lui a mettere la musica, prima e dopo le partite, così come a margine degli allenamenti. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Il repertorio è ampio: da Clementino che gli ha dedicato anche qualche strofa al suo amico Gigi D’Alessio, ma una canzone neomelodica è diventata il tormentone di questo gruppo nei viaggi dell’Europeo itinerante. L’autore è Luca il sole di notte ; il testo è «Ma quale dieta», che ha contagiato l’Italia, non solo i napoletani Insigne, Immobile e Donnarumma, ma anche Chiesa, Locatelli, Pessina, Florenzi e altri. Il ritornello che cita le polpette e la cotoletta ha accompagnato la festa per la vittoria contro il Belgio nell’aereo che ha riportato l’Italia a casa".