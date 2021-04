Insigne on fire e non vuole fermarsi: spunta un altro record nel mirino

Lorenzo Insigne sta infrangendo ogni record in quest'ottima stagione. Con il gol alla Juventus è salito a quota 105 in azzurro, staccando Cavani, a -3 dal quarto posto di tutti i tempi di Sallustro. Ma non solo. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di un altro traguardo: "Il capitano è anche ad un passo dal suo record di gol realizzati in campionato. Attualmente, è fermo a quota 18 reti, segnate nel 2017. Gliene mancano 4 per migliorarlo ed ha a disposizione 9 partite per provare a migliorarsi ma, soprattutto, per riportare il Napoli in Champions League".