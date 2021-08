Insigne sereno, ma con ADL non ci sono accordi: ancora nessun contatto

"La tranquillità dimostrata non può essere stata soltanto di facciata". Si parla del contratto di Lorenzo Insigne sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Sotto quest’aspetto, Lorenzo è uno spontaneo, fa fatica a nascondere gli stati d’animo. Averlo visto sorridere e scherzare coi compagni, lascia pensare che il futuro potrà attendere. E per futuro s’intende il rinnovo del contratto.

Una questione che sta tenendo in ansia l’intero ambiente napoletano, in questo periodo prevale la preoccupazione, la possibilità che il capitano possa iniziare la stagione con il contratto in scadenza e senza nessuno accordo con la società. Con Aurelio De Laurentiis non ha avuto nessun contatto, finora.