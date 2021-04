Insigne show, CdM: "Non solo la doppietta, è la luce del Napoli!"

Lorenzo Insigne show contro la Lazio. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno lo esalta così: "Non ci sono solo i gol nella sua partita, c’è un contributo tecnico alla prestazione di grande rilevanza. Lorenzo lega i reparti, stringe il campo per suggerire la linea di passaggio, aiuta la fase di non possesso e soprattutto con la sua qualità indirizza la grande serata dell’attacco azzurro in cui c’è anche il capolavoro di Mertens, un altro tiro finito sotto l’incrocio dei pali. Insigne è la «luce» di questa squadra, quando è in buona condizione guida i compagni nel far valere le proprie qualità tecniche".