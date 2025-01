Insigne, spunta una nuova pista: Galliani vuole portarlo al Monza

Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, sull'attaccante che vuole lasciare Toronto già a gennaio

Un clamoroso ritorno in Serie A per Lorenzo Insigne, seguito a Fiorentina e Como ma non solo. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, sull'attaccante che vuole lasciare Toronto già a gennaio ci sarebbe anche il Monza alla ricerca disperata di rinforzi per evitare la retrocessione.

"Guadagna 15,4 milioni di dollari e ha un contratto fino al 30 giugno 2026. Insigne la sua avventura canadese la ritiene ormai conclusa e lo avrebbe comunicato alla franchigia. Ecco perché il Monza si è inserito. In questi giorni contatti tra il management dei brianzoli e gli agenti. Oltre a trovare una quadra economica bisognerà anche ascoltare il diretto interessato. Il quale avrebbe voglia di tornare in Italia" .