Insigne torna a sinistra: Allegri per fermarlo ha pronta una morsa con due giocatori

Dopo qualche esperienza da 'falso nueve' con il Napoli e la Nazionale, Lorenzo Insigne tornerà a sinistra lasciando a Osimhen la zona centrale dell’attacco, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando le contromisure che adotterà Max Allegri per limitarlo: "Gli preparerà la consueta morsa con un terzino rapido nel breve come De Sciglio a seguirlo sui primi passi e il raddoppio della mezzala. Lorenzo consulterà il repertorio dei suoi movimenti per sfuggire agli avversari, cercando poi le intuizioni per beffare la difesa bianconera".