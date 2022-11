Inter, ansia Lukaku: salta anche il Napoli? Recupero sempre più difficile

"Inter-Lukaku, sale l'ansia", titola quest'oggi Tuttosport nell'approfondimento dedicato ai nerazzurri

"Inter-Lukaku, sale l'ansia" , titola quest'oggi Tuttosport nell'approfondimento dedicato ai nerazzurri. Inzaghi e il suo staff si interrogano sulle condizioni nelle quali rientrerà dal Qatar il centravanti di Anversa, che - a patto che nulla vada storto - rimetterà piede in campo a poco più di un mese dalla sfida contro il Napoli, nella terza gara del girone contro la Croazia. E se di fatto quella che precederà la ripresa del campionato sarà una nuova preparazione atletica che dunque riguarderà anche Big Rom, a preoccupare sono gli strascichi del primo infortunio muscolare di una certa entità della carriera dell'attaccante.

Considerando tutte queste premesse, dunque, ipotizzare di vedere nuovamente Dzeko e Lautaro in tandem contro gli azzurri è tutt'altro che un azzardo. In tal caso, Romelu potrebbe ritrovare una maglia da titolare nella Supercoppa in programma il 18 gennaio a Riad.