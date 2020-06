Inter, arrivo e partenza in giornata: il programma di sabato per la Coppa Italia

Per motivi di sicurezza, nei giorni della pandemia, l'Inter soggiornerà a Napoli un solo giorno. Quello di sabato. Arrivo e partenza in giornata. Tutto in poche ore. La previsione del Corriere dello Sport sul programma dei nerazzurri è la seguente: arrivo in mattinata, partita e poi partenza subito dopo la gara raggiungendo l'aeroporto per rientrare a Milano. Servirà comunque un albergo ma non per dormire una notte, semplicemente per appoggiarsi prima di andare allo stadio.