Curiosità Allegri: il primo napoletano incontrato è stato...Insigne

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Allegri è in attesa di risolvere il suo contratto col Milan e di firmare con il Napoli. Intanto ha incontrato Insigne in vacanza

Per il momento, il primo “napoletano doc” incrociato da Massimiliano Allegri nel suo percorso verso il Napoli - in attesa dell'annuncio ufficiale - è stato Lorenzo Insigne, ex capitano azzurro. I due si sono incontrati casualmente in Sardegna, al Forte Village di Santa Margherita di Pula, località dove entrambi stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Allegri-Insigne, un incontro informale lontano dal calcio

L’incrocio tra l’ex tecnico della Juventus e l’ex capitano del Napoli è avvenuto in un contesto del tutto informale, tra mare, relax e momenti di convivialità. Nessun discorso legato al calcio, al mercato o a possibili scenari futuri: solo una chiacchierata distesa, accompagnata da sorrisi e cordialità. Un episodio che, inevitabilmente, ha attirato curiosità per i nomi coinvolti ma che non ha avuto alcun risvolto professionale. Allegri e Insigne hanno infatti condiviso semplicemente un momento di vacanza, senza alcun riferimento alle rispettive carriere o a dinamiche di campo. Una parentesi leggera, lontana dalle voci e dalle trattative che animano il mercato estivo, e che restituisce l’immagine di un incontro casuale tra due protagonisti del calcio italiano in un contesto di totale relax.