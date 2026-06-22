C'è una figura centrale lo staff di Allegri: non sarà solo il vice-allenatore

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Tra le novità potrebbe esserci anche Francesco Magnanelli, mentre Claudio Filippi sarebbe destinato a proseguire la propria carriera a Firenze

In attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri, il Napoli lavora anche alla composizione dello staff tecnico che accompagnerà il nuovo allenatore nella sua avventura in azzurro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, una figura centrale sarà quella di Marco Landucci, storico vice del tecnico toscano. Da anni al fianco di Allegri, Landucci avrà un ruolo chiave all'interno del gruppo di lavoro, fungendo da collaboratore tecnico ma anche da punto di raccordo tra allenatore e squadra. La sua esperienza e il suo rapporto diretto con i calciatori sono considerati elementi di grande valore.

Staff Allegri, le altre novità

Tra le novità potrebbe esserci anche Francesco Magnanelli, mentre Claudio Filippi sarebbe destinato a proseguire la propria carriera a Firenze. Bernardo Corradi, invece, sarebbe orientato verso altre esperienze professionali. Intanto prende forma il nuovo Napoli di Allegri, anche dietro le quinte.