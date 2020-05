Inter e Chelsea spiazzate dalla scelta di Mertens: già fiutavano l'affare a parametro zero

L'Inter era convinta di avere in pugno il sì di Dries Mertens, anche il Chelsea sperava di averlo convinto, avevano argomenti interessanti per farlo, soprattutto economici. Ma alla fine ha prevalso il cuore. Mertens, come riporta Repubblica, resterà a Napoli, non ha chiesto rilanci e ha accettato la proposta che De Laurentiis gli fece lo scorso 1 marzo a pranzo. L'Inter con un contratto leggermente migliore sperava di convincerlo ma ora, a quanto pare, dovrà cambiare obiettivo per l'attacco.