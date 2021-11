Inter, per de Vrij si teme uno stiramento: è in forte dubbio per il Napoli

Dopo Bastoni, un altro difensore dell'Inter ha accusato problemi fisici. Si tratta di Stefan De Vrij, il quale ha chiesto ieri il cambio negli ultimi minuti di Montenegro-Olanda. Van Gaal ha già annunciato che martedì con la Norvegia non giocherà. Nella giornata odierna, riporta La Gazzetta dello Sport, l'interista si sottoporrà agli esami di rito, e le sensazioni del difensore non sono positive. Accusando un problema alla coscia, per l'ex difensore si teme uno stiramento.