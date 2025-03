Invasione azzurra a Venezia non solo nel settore ospiti: la previsione sui tifosi

Invasione azzurra allo stadio Penzo per Venezia-Napoli. Saranno più di mille i tifosi nel settore ospiti ma molti altri sostenitori, quelli ad esempio residenti al Nord, saranno presenti anche in tribuna per sostenere la squadra, come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. La partita è in programma domenica alle 12.30. Altro pienone dopo quelli interni: col Milan, intanto, sold out quasi raggiunto. Sarà il decimo pienone di questo campionato.

