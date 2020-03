Ipotesi campionato a luglio: l'agente di Callejon ha già comunicato la sua volontà al Napoli

L’agente di Callejon Manuel Garcia Quilon ha ha già comunicato in maniera chiara al Napoli la volontà di accettare un’eventuale deroga per giocare anche a luglio, quando il contratto sarà già scaduto. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno che poi aggiunge: "I contatti per il rinnovo ci sono ma non c’è accordo, Callejon vorrebbe un biennale con aumento dell’ingaggio rispetto all’ultimo rinnovo di luglio 2016. L’esterno destro azzurro ha mercato in Spagna, il Siviglia e soprattutto il Valencia sono in agguato".