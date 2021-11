Italia, 20 giocatori in fuga dalla Nazionale da settembre: Mancini si sente tradito

Roberto Mancini si sente tradito da una parte dei suoi giocatori, gli stessi che pochi mesi fa a Wembley sono diventati campioni d'Europa a discapito dell'Inghilterra. Il ct non ha gradito alcuni "rientri" anticipati da parte dei giocatori da settembre in poi, con infortuni che hanno costretto alcuni azzurri a saltare la Nazionale salvo poi permettergli di tornare in campo dopo pochi giorni con le maglie dei rispettivi club. Affaticamenti, indurimenti, contratturine e influenze varie: in 20 occasioni si sono registrati casi di giocatori che hanno abbandonato anzitempo il ritiro. Mancini ha preso nota, valuta e riflette, non senza amarezza visto poi come sono andati i risultati delle qualificazioni. Una vera e propria fuga che ha deluso, a dir poco, il commissario tecnico azzurro. A riportarlo è Il Messaggero.