Italia, allarme diffidati: mezza a squadra a rischio per l'eventuale finale playoff

A marzo l'Italia dovrà affrontare i playoff per strappare il pass per i Mondiali. Si parte con la Macedonia, poi in caso di vittoria, finale in trasferta con Turchia o Portogallo. Gli azzurri di Mancini hanno un problema chiamato diffidati. Se la FIFA non concede un'amnistia, l'Italia ha tanti giocatori a rischio per l'eventuale finale: Chiesa, Bernardeschi, Insigne, Pessina, Barella, Donnarumma, Chiellini e Pellegrini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.