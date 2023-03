Italia criticata dai quotidiani: "Non una bella Nazionale, si salva solo Retegui"

"Non è stata una bella Italia: l'unica luce azzurra è Mateo" scrive il Corriere dello Sport

"Non è stata una bella Italia: l'unica luce azzurra è Mateo" scrive il Corriere dello Sport. Gli Azzurri hanno vinto con il punteggio di 2-0 in casa di Malta. Match sbloccato dalla rete di testa di Retegui, poi il raddoppio di Pessina. Bene l'oriundo, due gol in due match: "Gli oriundi possono essere una soluzione, augurandogli di ripetere il percorso di Camoranesi al Mondiale 2006, ma la strada è lunghissima anche verso l’Europeo".

L'Italia infatti non ha convinto al 100%, soprattutto nella ripresa: "non è stata una bella Italia, soprattutto perché ha staccato la spina e ha smesso di giocare dopo l’intervallo. Mancini si aspettava di più. Ci teniamo il risultato e non è poco, considerando la falsa partenza nel girone: a Skopje, dopo l’estate, non sarà una passeggiata".