Italiano con una novità per il Napoli? Gazzetta: in mezzo può riposare Ferguson

Da ieri Vincenzo Italiano ha più chiare le idee di formazione. Santiago Castro è infatti rientrato in gruppo: secondo la Gazzetta dello Sport la titolarità dell'argentino contro il Napoli è quasi scontata considerando che Dallinga - perfetto in Coppa Italia contro l’Empoli - deve a sua volta gestire un’infiammazione al pube.

La novità potrebbe esserci in mezzo al campo. Secondo il quotidiano sportivo è infatti probabile il rientro di Pobega in mezzo al campo per far rifiatare Ferguson, peraltro lo scozzese negli ultimi giorni è finito nei rumors che lo accostano al Napoli (con l'apertura anche del suo agente). A destra, nel ruolo di laterale, ballottaggio Holm-De Silvestri considerando l'assenza di Calabria.