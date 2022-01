JJ-Anguissa, che scoperte! Repubblica: "Napoli ha imparato a comprare o merito di Spalletti?"

La più bella scoperta delle ultime settimane, in casa Napoli, è sicuramente Juan Jesus. Un po' come lo era stato André-Frank Zambo Anguissa ad inizio stagione. La Repubblica oggi in edicola elogia il difensore azzurro, fa il paragone col centrocampista e si pone un interrogativo:

"I nuovi blocchi sono certezze per il futuro. In difesa Rrahmani e Juan Jesus mandano telegrammi a due assenti: Manolas è fuggito in Grecia senza lasciare rimpianti, Koulibaly può giocare la Coppa d’Africa senza rimorsi, qui la difesa tiene molto bene. I due sono tra i migliori in campo. Juan Jesus è una interessante scoperta, come Anguissa qualche tempo fa. È il Napoli che ha imparato a comprare o c’è un allenatore che sa mettere in campo e valorizzare?".