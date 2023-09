Juan Jesus, lungo stop: ecco la partita in cui tornerà in campo

TuttoNapoli.net

Juan Jesus si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro, rientrerà in campo dopo la sosta per Verona-Napoli in programma sabato 21 ottobre. Al centro della difesa sarà confermata così la coppia Ostigard-Natan almeno fino alla gara contro il Real Madrid, quando Rrahmani dovrebbe aver recuperato dall’infortunio rimediato in Nazionale