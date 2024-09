Juve-Napoli, quante storie tese: dal pugno a Kvara agli ululati per Lukaku e la squalifica revocata

vedi letture

Non solo Conte o gli ex ds Manna e Giuntoli. Di storie più o meno tese ce ne saranno anche in campo, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica partendo da Giovanni Di Lorenzo che in estate era stato tentato da un’offerta di mercato della Juventus e, dopo aver evitato il “tradimento”, si presenta all’Allianz Stadium da capitano azzurro.

Senza dimenticare Lukaku che a Torino rispose con un gol e un’esultanza rabbiosa agli ululati del pubblico piemontese e si prese una espulsione beffarda, anche se poi la sua squalifica fu cancellata su intervento della Figc. C’è poi Kvaratskhelia, che non può aver dimenticato il pugno subito alle spalle da Gatti, rimasto clamorosamente impunito da parte dell’arbitro. In controtendenza ci sono solo i bei ricordi di Jack Raspadori, che segnò nella casa dei bianconeri il gol che fece partire la festa.