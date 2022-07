Juve su Koulibaly, Tuttosport avvisa: "Se vendi prima de Ligt sarà dura trattare sul prezzo"

Koulibaly o Bremer: sono questi i due obiettivi della Juventus per rimpiazzare Matthijs de Ligt in caso di partenza. A scriverlo è Tuttosport

Kalidou Koulibaly o Gleison Bremer: sono questi i due obiettivi della Juventus per rimpiazzare Matthijs de Ligt in caso di partenza. A scriverlo è Tuttosport: "Il senegalese non ha controindicazioni tecniche di alcun genere, diverso invece il discorso dal punto di vista dell'investimento finanziario. Infatti il ragazzo ha 31 anni e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è deciso a non scendere sotto la valutazione dei 40 milioni anche se Koulibaly il prossimo giugno del 2023 si libererà a zero euro. Dunque anche in questo caso la trattativa con la Juventus non pare una passeggiata di salute, né un cammino in discesa. Certo è che se la società torinese dovesse provare l'affondo con i campani solo dopo aver venduto de Ligt allora sarebbe davvero dura riuscire a lavorare sul prezzo".