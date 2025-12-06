Juventus, da Torino: nessun timore! Spalletti studia come colpire un Napoli decimato

Una lunga partita a scacchi cominciata già da giorni con Luciano Spalletti e Antonio Conte seduti alle due estremità del tavolo e le rose di Juventus e Napoli disposte in ordine sullo scacchiere; il tecnico di Certaldo ha già cominciato a muovere le proprie pedine, scrive Tuttosport nella sua edizione in edicola oggi.

"Sul prato del campo d’allenamento per Spalletti e il suo staff è anche tempo di abbozzare un’idea di formazione. Come colpire un Napoli decimato dagli infortuni? Nessun timore reverenziale e la necessità di non presentarsi al Maradona come vittima sacrificale". Sulla linea di trequarti bianconera ci saranno da una parte Yildiz e dall’altra si candida Conceiçao, primo attaccante della Juventus per tackle totali (10), per tackle vinti (6) e per blocchi difensivi (7). In tutto questo si aggiungano i 36 palloni recuperati per una media a partita di 2,8.