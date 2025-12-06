Napoli-Juventus, Spalletti punta su David: è pronto a diventare il nuovo leader in attacco

La Juventus si prepara al primo dei tre scontri diretti consecutivi contro le grandi del campionato: domani al Maradona affronterà il Napoli. Con Dusan Vlahovic fermo per infortunio per almeno tre mesi, il compito di garantire i gol alla squadra bianconera passerà a Jonathan David, pronto a diventare il nuovo leader dell’attacco. La pressione sul canadese sarà alta, ma la Juventus conta sulle sue qualità per mantenere competitiva la squadra nelle sfide più difficili della stagione.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il canadese, arrivato quest’estate, è stato subito considerato l’erede di Vlahovic. Dopo un avvio brillante con il gol al Parma in Serie A, la sua forma è leggermente calata, ma la Juventus punta su di lui per compensare l’assenza del bomber serbo. David è un attaccante completo: sa far circolare la palla, muoversi bene in area e creare occasioni per i compagni, caratteristiche fondamentali per affrontare squadre come Napoli, Bologna e Roma nei prossimi turni.