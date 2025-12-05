In Napoli-Juve il debutto dell'inno di Pino Daniele: 'Napoli millenaria' nel pre-partita

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Napoli-Juventus, il big match di domenica sera al Maradona, e l'attesa è carica di emozioni che vanno oltre il campo. La super sfida sarà l'occasione per un nuovo e significativo tributo al compianto Pino Daniele. Prima della partita, infatti, ci sarà il debutto assoluto di "Napoli millenaria". Si tratta della nuova versione di "Napul'è", rielaborata dalla Fondazione Pino Daniele per fungere da sigla ufficiale delle celebrazioni per i 2500 anni della città.

Come riferisce l'edizione online de Il Mattino, l'inedito verrà proiettato sul maxischermo dello stadio per la prima volta. Non è la prima volta che il legame tra il cantautore e la SSC Napoli si rinnova: solo a novembre 2024, in occasione della gara contro la Roma, a Fuorigrotta risuonò "Again", il primo inedito postumo di Pino Daniele. Il suo spirito accompagnerà ancora una volta la squadra azzurra.