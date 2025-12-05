Retroscena Milinkovic-Savic: ecco perché Conte l'ha preferito a Contini in Coppa Italia

vedi letture

Non è stata una passeggiata, ma il Napoli strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia superando gli ottavi solo ai calci di rigore. Un successo che prolunga la striscia positiva iniziata con Atalanta, Qarabag e Roma, e che ha visto in porta ancora una volta protagonista Vanja Milinkovic-Savic. Nonostante si ipotizzasse una staffetta con Nikita Contini in Coppa, Antonio Conte ha deciso di non cambiare portiere, e la scelta ha un motivo ben preciso.

Come riporta Il Mattino, il tecnico azzurro aveva messo in conto la possibilità che la gara si potesse decidere dagli undici metri, considerando che in questa fase della competizione i supplementari sono stati accantonati. Per questo, Conte ha voluto puntare sulla comprovata abilità del serbo, già ex Torino, confidando nelle sue "manone e piedi provvidenziali" per l'epilogo ai rigori. Una mossa strategica che alla fine ha pagato, blindando l'accesso ai quarti.