Quale accoglienza per Spalletti? Una sua frase racconta i dubbi sul Maradona

Cresce l'attesa per il big match di domenica sera tra Napoli e Juventus, ma al centro dell'attenzione c'è soprattutto il grande ex: Luciano Spalletti. L'allenatore del terzo Scudetto torna al Maradona, e la domanda che tutti si pongono è: fischi o applausi? La sua scelta di approdare alla guida della Juventus ha lasciato in molti tifosi un misto di sorpresa e delusione, offuscando in parte i ricordi della storica impresa tricolore. Lo stesso tecnico ha espresso i suoi dubbi pochi giorni fa: "Quale sarà il loro comportamento non lo so".

Nonostante le perplessità sull'accoglienza, la cornice di pubblico sarà da brividi. Il sold-out è ormai una certezza, con i biglietti introvabili da giorni. L'atmosfera si preannuncia incandescente, pronta ad accogliere il mister che ha fatto la storia, ma che ora è tornato da avversario. Solo domenica il Maradona emetterà la sua sentenza. A scriverlo è il Corriere dello Sport.