Napoli-Juventus, Conte può raggiungere un record di 38 anni fa con Maradona

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a un appuntamento carico di storia e significato: chiudere l’anno solare da imbattuto in Serie A al Maradona. Un traguardo che manca dal lontano 1987, l’epoca d’oro di Diego Armando Maradona, come ricordato da Tuttosport. L’attuale percorso degli azzurri in casa è stato fin qui solido e convincente, e la sfida contro la Juventus rappresenta non solo un test importante, ma anche l’ultima opportunità per eguagliare un primato che appartiene agli anni più gloriosi del club partenopeo.

"È anche la notte del ritorno di Spalletti: l’ultima gara da avversario contro gli azzurri risale al 19 maggio 2019, quando era all’Inter. I partenopei non hanno mai avuto vita facile contro il tecnico: 4 vittorie, 5 pareggi e ben 8 sconfitte in 17 precedenti, percentuale di vittoria del 23%. Conte quando ha ospitato la Juventus da allenatore ha ottenuto solo 2 vittorie e 4 sconfitte nei match casalinghi contro i bianconeri". Questo precedente statistico rende la sfida ancora più intrigante: il ritorno di Spalletti al Maradona incrocia il passato recente del Napoli, mentre Conte cerca di invertire una tradizione casalinga poco favorevole contro la sua ex squadra.