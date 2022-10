Kim come Di Lorenzo: le gioca tutte e Spalletti non rinuncia a lui, il dato

Elogiando Kim, l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive

Elogiando Kim Min-Jae, l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Forse sta nascendo (anche) un altro Di Lorenzo perché Kim si è iscritto all’elenco degli insostituibili che non accusano la fatica giocando ogni tre giorni. Con 1350 minuti in campo è dietro Meret (1440) che non fa testo essendo portiere e insegue solo il re degli stakanovisti Di Lorenzo (1430). L’impressione è che difficilmente Spalletti rinuncerà a lui".