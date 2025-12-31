Kim può tornare in Italia: ci pensa una rivale del Napoli

vedi letture

Il Bayern potrebbe anche farne a meno, ma per renderlo un’opzione possibile per il Milan, dovrebbe pure contribuire all’ingaggio

Il Milan su Kim Min-Jae, ex azzurro e ora in forza al Bayern Monaco. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Kim non ha giocato moltissimo (9 gare in Bundesliga per 525’, 5 in Champions per 161’, 2 in Coppa di Germania per 94’ e una in Supercoppa di Germania per 10’), nonostante l’emergenza in difesa tra i bavaresi (il giapponese Ito è tornato solo a novembre), e di sicuro non ha incantato i tifosi tedeschi, che in un recente sondaggio della Bild lo hanno posizionato al quinto posto nella classifica dei flop del 2025.

Il Bayern potrebbe anche farne a meno, ma per renderlo un’opzione possibile per il Milan, dovrebbe pure contribuire all’ingaggio, magari dietro alla promessa di un riscatto in estate. Scenario non agevolissimo. Dal lato del coreano, un trasferimento sarebbe visto positivamente, come chance di rilanciarsi in un torneo in cui ha già dimostrato di poter fare la differenza. Insomma, la soluzione ideale, così come Kim potrebbe esserlo per il Diavolo, anche se ha saltato l’ultima giornata della Bundesliga, prima di Natale, per un problemino muscolare.