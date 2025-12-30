Lazio, Sarri verso il recupero in vista del Napoli: il grande ex sarà in panchina

In un momento già carico di tensioni e polemiche, la Lazio si è trovata ad affrontare anche una notizia delicata fuori dal campo. Nella giornata di ieri Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA presso il Policlinico Tor Vergata, necessario dopo il riscontro di una fibrillazione atriale. Un’operazione programmata da tempo, che ha avuto esito positivo e che non desta particolari preoccupazioni. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, già nella giornata di oggi sono attese le dimissioni, a condizione che venga confermato il piano clinico predisposto. Il club ha rassicurato sulle condizioni del tecnico, spiegando come Sarri sia pronto a riprendere regolarmente la guida della squadra nei prossimi giorni. L’idea iniziale era quella di fermarsi per due giorni: con la squadra a riposo giovedì, il ritorno al campo potrebbe avvenire già venerdì, mentre resta concreta la possibilità di vederlo in panchina domenica per la sfida contro il Napoli.

L’intervento era nell’aria da settimane e, non a caso, in alcune recenti uscite pubbliche Sarri era apparso particolarmente affaticato, rinunciando anche alle interviste post-partita. Già a luglio, pochi giorni dopo l’inizio della stagione, il tecnico si era sottoposto a controlli a Villa Mafalda dopo un lieve malore, senza però rallentare il proprio lavoro. In sua assenza, l’allenamento di ieri è stato diretto dal vice lanni, affiancato dal collaboratore tecnico Pasqui e dallo staff atletico e dei portieri. In attesa del ritorno del “Comandante”, che resta il punto di riferimento della Lazio dentro e fuori dal campo.