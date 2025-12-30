Parole Conte, Il Mattino: tutto giusto! Ha parlato di dati che ha studiato

Parole Conte, Il Mattino: tutto giusto! Ha parlato di dati che ha studiatoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Le parole pronunciate da Antonio Conte dopo Cremonese-Napoli continuano a far discutere, ma centrano il punto. Quando il tecnico parla di distanza strutturale rispetto a Juventus, Milan e Inter, non lo fa per alibi o polemica. Porta dati, numeri, realtà. Monte ingaggi, seconde squadre, valore patrimoniale: parametri oggettivi che spiegano perché il Napoli non possa “fare il passo più lungo della gamba”.

Un messaggio chiaro, ribadito più volte, che divide ma soprattutto chiarisce. Conte conosce tempi e modi della comunicazione e, nel bilancio di un 2025 intenso, sceglie la strada più diretta: dire la verità, senza filtri. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino.