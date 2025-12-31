De Bruyne, il Napoli lo attende a metà gennaio per valutarne le condizioni: le ultime

Kevin De Bruyne pronto al rientro a Napoli a metà gennaio. A fare il punto sul belga è l'edizione odierna di Repubblica: "È invece finito subito sotto i ferri il suo connazionale Kevin De Bruyne, sparito dai radar dopo il ko con l’Inter e operato ad Anversa. A Castel Volturno lo aspettano a metà gennaio, per valutarne da vicino la condizione fisica. KDB potrà dare però inizialmente una mano ai suoi compagni solo nello spogliatoio, con la sua esperienza e il suo carisma. Sarebbe già tanto rivederlo in campo a fine febbraio. Incerto il destino dei due belgi, complice anche la loro età non più giovanissima.

C’è invece più ottimismo per Frank Zambo Anguissa, che già dalla prossima settimana potrebbe allenarsi con cautela con i compagni e spera di rientrare in gruppo per la trasferta a Copenaghen di Champions. Tempistica abbastanza simile per il recupero di Billy Gilmour, a sua volta operato e atteso a Castel Volturno per la rieducazione".