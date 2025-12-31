Lucca, la cessione e il possibile scambio con Dovbyk: Manna risponde così

di Arturo Minervini

Lorenzo Lucca può lasciare il Napoli a gennaio? Risponde Giovanni Manna, col direttore sportivo del Napoli che parla dell'attaccante ai microfoni del Corriere dello Sport.

Può lasciare il Napoli a gennaio?  
"Bisogna provare a migliorare la squadra e non peggiorarla, ma gli scenari sono tutti aperti. Vediamo, anche perché dovendo operare a saldo zero dobbiamo essere attenti a ogni eventuale opportunità".  
 
Lo scambio di prestiti con la Roma tra Lucca e Dovbyk è possibile? 
"Al momento non è una strada percorribile".  